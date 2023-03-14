14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Ukrayna için askeri destek açıklaması

Almanya'dan Ukrayna için askeri destek açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile önerilen barış görüşmelerine şüpheyle yaklaştığını belirterek, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:32
Takip Et

Almanya, Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürecek

Almanya'dan Ukrayna için askeri destek açıklaması
+
Aa
-

Scholz, Butan Başbakanı Lotay Tshering ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın devam ettiğine dikkati çekerek, "Rusya, yeni birlikler topluyor ve onları cepheye gönderiyorlar. Bu koşullar altında müzakerelerden söz edilemez." dedi.

Şansölye Scholz, "Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceğiz. Şu anda yaptığımız şey durumu değiştirmeyi ve Ukrayna için adil bir barışı mümkün kılmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu, ancak bunun dikte edilen bir barış olamayacağını vurgulayan Scholz, "Biri kafanıza silah dayadığında müzakere edemezsiniz. Ancak Rusya Devlet Başkanı, hala bunu yapmaya niyetli." ifadesini kullandı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
5
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
7
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.