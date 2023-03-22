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Zelenskiy Bahmut cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesini ziyaret etti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:53
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Zelenskiy Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesini ziyaret etti

Zelenskiy Bahmut cephesini ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesini ziyaret etti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, ülkesinin Donetsk bölgesindeki Bahmut yönünde ön cephedeki Ukraynalı askerlerle bir araya geldiğini belirtti.

Ön cephedeki askerlere "devlet nişanı" takdim ettiğini aktaran Zelenskiy, "Bugün burada bulunmaktan ve kahramanlarımızı ödüllendirmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Zelenskiy, Bahmut'u 20 Aralık 2022'de ziyaret etmişti. (AA)

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