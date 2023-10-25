Yol ortasında oturan otizimli gence polis ekiplerinden yardım

Edinilen bilgiye göre, Beşevler kız öğrenci yurdu hizasında Konya yolu üzerine oturan bir genç trafiğin aşırı yoğunlaşmasına neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ETTEN DUVAR OLUŞTURDU

Polis ekipleri, şahsın çevrece bilinen otizimli bir genç olduğunu tespit etmesi üzerine, seyir halinde bulunan araçların gence çarpmaması için çevresinde resmen etten duvar oluşturdu.

Yol ortasında oturan gencin yanına gelen polis ekipleri, hassas davranarak genci ikna etmeye çalıştı. Polisin yoğun ikna çabalarının ardından genç çocuk bulunduğu yerden kaldırılarak olay yerinde bekleyen ailesine teslim edildi.