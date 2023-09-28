Yola devrilen kamyon trafiği alt üst etti

Küçükçekmece’de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan iki kişi de kazayı yara almadan atlattı.

KAYNAK: İHA
Yola devrilen kamyon trafiği alt üst etti

Küçükçekmece’de kayganlaşan yolda kamyon devrildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden Ali T. idaresindeki 34 HG 5719 plakalı kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kazada sürücü Ali T. ve yanındaki Ramiz K. kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri araçtakileri tedbir amaçlı ambulansa götürerek kontrol etti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat iki şerit trafiğe kapatıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

aw040695-01.jpg

aw040695-02.jpg

aw040695-03.jpg

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü Güncel
İstanbul'da iki araç sel sonrası çöken yolun içine düştü
Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler Spor
Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler
İETT otobüsünde koltuk kavgası: Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdiler Güncel
İETT otobüsünde koltuk kavgası: Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdiler
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den Güncel
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Spor
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı... Ekonomi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı