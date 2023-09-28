Yola devrilen kamyon trafiği alt üst etti

Küçükçekmece’de kayganlaşan yolda kamyon devrildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden Ali T. idaresindeki 34 HG 5719 plakalı kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kazada sürücü Ali T. ve yanındaki Ramiz K. kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri araçtakileri tedbir amaçlı ambulansa götürerek kontrol etti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat iki şerit trafiğe kapatıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.