Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü 2 yaralı

Adıyaman’da yola fırlayan köpeğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü 2 yaralı

İHA
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman’ın Besni ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Arseven (62) idaresindeki 06 AF 0041 plakalı hafif ticari aracın önüne Besni ilçesi Tetirli köyü yakınlarında bir sokak köpeği atladı. Sürücü Mehmet Arseven köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca aracın arkasından gelen Kemal Doğan (39) idaresindeki 01 AJ 858 plakalı otomobil, duramayarak hafif ticari araca arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücülerden Kemal Doğan, Mehmet Arseven ve hafif ticari araçta bulunan Leyla Arseven (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan yaralılardan Leyla Arseven, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Leyla Arseven’in cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, bölge trafik polis ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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