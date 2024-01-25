Yolcu bindiği uçağın eksik vidalarını fark etti. Uçuş iptal edildi

41 yaşındaki İngiliz gezgin Phil Hardy, 15 Ocak'ta İngiltere'deki Manchester Havalimanı'ndaki VS127 sefer sayılı uçağa bindikten sonra eksik dört civatayı fark etti ve kabin ekibini uyardı.

Virgin Atlantic temsilcisi, mühendislerin Airbus A330 uçağının New York City'deki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na planlı kalkışından önce bakım kontrollerini bir kez daha yapması için acil olarak çağrıldığını dile getirdi.

Hardy tarafından çekilen görüntülerde, mühendislerden birinin uçağın kanadına tırmandığı ve ardından bazı bağlantı noktalarını tornavidayla tamir ettiği görülüyor.

Virgin temsilcisi, planlanan uçuşun "ihtiyati ek mühendislik bakım kontrolleri için zaman sağlamak" niyetiyle iptal edildiğini ve bu sayede ekibine incelemelerini tamamlamaları için verilebilecek en uzun sürenin tanındığını aktardı.

Airbus'ın A330 yerel baş kanat mühendisi Neil Firth, etkilenen panelin uçağın aerodinamiğini geliştirmek için kullanılan ikincil bir yapı olduğunu dile getirdi.

Firth, "Bu panellerin her birinde 119 bağlantı elemanı bulunuyor, dolayısıyla kanadın yapısal bütünlüğü veya yük kapasitesinde herhangi bir etki olmadı ve uçağın kullanımı güvenliydi" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Önlem amaçlı olarak uçağa ek bir bakım kontrolü uygulandı ve bağlantı elemanları değiştirildi."