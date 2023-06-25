Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksiciler arasında iddiaya göre yolcu taşıma nedeniyle çıkan kavgada meslektaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanırken, babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksiciler Ali Demirel (37) ile R.D. (23) arasında iddiaya göre yolcu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanındaki bıçakla Demirel'e saldırdı.

aw922568-02.jpgAli Demirel vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan taksici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

aw922568-03.jpgR.D. ile babası M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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