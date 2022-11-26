﻿Yolcu midibüsü ve kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi. Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halindeki Necmettin Çetin idaresindeki kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Bilal Urhan yönetimindeki yolcu midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Çetin ve yanındaki yolcu Mehmet Üldür'ü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyonetten çıkarılan sürücü Çetin ile yolcu Üldür ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)