Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün bariyere çarptığı kazada 7 kişi, hafif yaralandı.

İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesi'nde N.Y.'nin (52) kullandığı 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, saat 02.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otobüste sürücü N.Y. ile yolcular H.E. (34), S.L.D. (23), B.Ö. (20), C.B. (19), H.E. (47), İ.Y. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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