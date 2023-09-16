Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza anı kamerada. Ölü ve yaralılar var

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs kamerasına yansıyan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza anı kamerada. Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki 42 DCZ 32 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki 57 ABN 021 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

5 YOLCU YARALANDI

Otomobilin üç şeritli yolda kontrolden çıkıp önce orta şeride, sonra da otobüsün şeridine geçip altına girdiği kazada otomobil otobüsün altında yaklaşık 95 metre sürüklendi. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı.

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Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı yolcu otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Otobüsün kendi şeridinde ilerlediği anlarda otomobilin bir anda otobüsün önüne çıkması ve altına girmesi saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle ön koltukta oturan bir kadın yolcunun yerinden savrularak şoförün yanına düştüğü anlar da kayda girdi. Şoförün bir yandan otobüsü kontrol etmeye çalışıp, bir yandan da üzerine doğru gelen kadını koluyla durdurmaya çalıştığı görüldü.

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