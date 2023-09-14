TEM'de 5 otomobil zincirleme kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan otomobilden yola fırlayan bebek arabası ise yürek burktu.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı. Kazalı araçların çekici marifetiyle kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.