Yolcu otobüsü ile otomobilin çarptığı feci kaza kamerada

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarptığı feci kaza kamerada

İHA'nın haberine göre; kaza, D-110 karayolunda Yeniçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.G. yönetimindeki 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsü, sola dönmek isteyen T.Ç. yönetimindeki 59 ZD 966 plakalı otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü T.Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan M.T. ve E.Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü C.G. ise gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sola dönerken otobüse çarptığı ve savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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