Yolcu otobüsü mayına çarptı: 10 ölü 5 yaralı

Burkina Faso’nun doğusundaki Fada N’Gourma şehrinden Nijer yakınlarındaki sınır kasabası Kantchari’ye giden yolcu otobüsü mayına çarptı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kazanın dün meydana geldiği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.