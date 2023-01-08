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Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı, ardından tarlaya girdi

Afyonkarahisar’da traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya girerek durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:25
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Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı, ardından tarlaya girdi

Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı, ardından tarlaya girdi
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Kaza, Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. idaresindeki 65 ABK 588 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Karacaören beldesi yakınlarında R.E. idaresindeki 03 PF 816 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Büyük paniğin yaşandığı kazanın ardından yolcular araçtan tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası yolcular ise olay yerine çağrılan bir başka otobüse aktarıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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