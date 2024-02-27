Yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yol kontrolü yapıldı.

Kontrol sırasında şüpheli bir yolcu otobüsünü durduran Taşpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otobüste arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada otobüsün bagajında poşetlenmiş toplam 168 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tütünlerin hangi yolcuya ait olduğunu araştıran jandarma ekipleri kaçak tütünlerin otobüs şoförü ve muavine ait olduğunu belirledi. Şoför ve muavin gözaltına alınırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman'dan yüklenilen kaçak tütünlerin Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Kaçak tütünler ise yok edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.