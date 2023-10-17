Yolcu otobüsünde 2 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de, otobüste valizinde 2 kilo 600 gram skunk bulunan şüpheli R.Ö., gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Yolcu otobüsünde 2 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

E90 otoyolunda seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği bir valiz içerisinden 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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