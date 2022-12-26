Yolcu otobüsünde 40 kilo esrar ele geçirildi

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine D-100 karayolu 34 EOL 687 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki E.B. (37) ve M.A.’ya (26) ait valizlerde yapılan arama uyuşturucu madde arama köpeği tepki verdi. Açılan valizlerde 2 koli halinde yaklaşık 16 kilogram toz esrar ile 24 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.B ve M.A gözaltına alındı. (DHA)