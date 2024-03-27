Yolcu otobüsünde 477 tane ele geçirildi. Yolcular şaşkınlıkla izledi

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünde 477 tane ele geçirildi. Yolcular şaşkınlıkla izledi
Osmaniye’de jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsündeki şüphelilerden 477 adet sikke ve bronz objeler ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezine tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan fiziki takip sonucunda yolcu otobüsünün plakası belirlendi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otobüs durduruldu.

Şüpheli yolcunun çantasında yapılan aramalarda bulunan eşyaların Helenistik, Roma, Bizans ve Kilikya Ermeni Krallığı dönemlerine ait olduğu aktarıldı. Ele geçirilen sikke ve bronz objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

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