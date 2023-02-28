28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı

Muğla’da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:52
Takip Et

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı
+
Aa
-

İHA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine narkotik ekipleri harekete geçti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe'deki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada C.T. isimli şahsın üzerinde bir miktar kokain ve ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
3
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
5
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
7
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.