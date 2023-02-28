Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı

İHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine narkotik ekipleri harekete geçti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe'deki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada C.T. isimli şahsın üzerinde bir miktar kokain ve ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.