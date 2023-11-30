Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı çarptı

Adana’da yolda yürüyen bir kadına yoldan geçen kamyonetin kapağı çarptı O anlar kameralara yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı çarptı

Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki üstün Sokak’ta meydana gelen olayda, Alınan bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı.

Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla U.'nun başına çarptı. Kapağın çarpmasıyla kadın yere yığıldı.

KAMYONET DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Plakası öğrenilemeyen kamyonet ise durmadan yoluna devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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