Yoldan geçen sürücüler, ambulanslar gelene kadar yaralıları araçlarında bekletti

Bolu’da, Anadolu Otoyolu'nda hızla giden ticari araç sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Oluşan trafik nedeniyle ambulanslar kaza yerine gelene kadar yoldan geçen sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yaralıları araçlarında bekletti.

Yoldan geçen sürücüler, ambulanslar gelene kadar yaralıları araçlarında bekletti

​Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadükler üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Halil Ekici idaresindeki 34 CZR 315 plakalı ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu hızla önünde seyreden Muhammed Civan (61) yönetimindeki 41 TS 440 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, sağlık ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yolda oluşan trafik nedeniyle ambulanslar olay yerine gelene kadar yoldan geçen sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerek yaralıları araçlarında bekletti.

Kazada ticari araç sürücüsü Halil Ekici, aynı araçta bulunan Hanife Ekici (80), Mustafa Ekici(85) ile otomobil sürücüsü Muhammed Civan, ve Hanım Civan(53) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri Düzce’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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