Yollar dereye döndü cadde trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

KAYNAK: İHA
Yollar dereye döndü cadde trafiğe kapatıldı

İHA'nın haberine göre, Bodrum’da bugün sağanak yağış etkili oldu. Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, çöplerle tıkanan mazgallarda yağış boyunca çalışma yaptı. Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütüyor.

Öte yandan, vatandaşlar bu tür teknik problemlerin çözülmesini istedi. Her yağmurda aynı manzaralardan bıktıklarını belirtti.

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