Yollardaki Togg sayısı belli oldu. Bakan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiği açıkladı.

KAYNAK: AA
Yollardaki Togg sayısı belli oldu. Bakan açıkladı

Bakan Kacır, Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.

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