Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti

Ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin ciddi bir siyasi kriz ve iç karışıklık yaşadığını belirten Lasso, Anayasa'nın 148. maddesinin kendisine verdiği yetkiyle "çapraz ölüm" kararnamesini imzaladığını ve Ulusal Meclis'i feshettiğini açıkladı. Ayrıca, Anayasa gereği yasama ve devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Lasso, yaptığı açıklamada, bu kararın Ekvador halkı için en doğru yol olduğunu ve demokratik bir karar olduğunu vurgulayarak, ülkenin umudu ve sükuneti yeniden kazanmak için bu adımı atmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, hükümete yönelik saldırılar ve siyasi krizlerin olduğunu ifade ederek, muhalefetin hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. Zimmete para geçirme iddialarını da reddeden Lasso, suçlamaların masumiyetinin kanıtı olduğunu belirtti ve kendisine yönelik kin beslendiğini ifade etti.

Bu kararla birlikte Lasso, 6 ay süreyle ülkeyi kararname ile yönetecek ve aynı zamanda seçim takvimi belirlenecektir. Daha sonra yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yeni bir cumhurbaşkanı seçilecek. Ancak bu karar, Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (Conaie) tarafından diktatörlük olarak nitelendirilmiştir. Conaie'nin bu karara tepki olarak toplantı yapma kararı aldığı ve ordu personelinin Ulusal Meclis önünde güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

LASSO'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Guillermo Lasso'ya yönelik zimmete para geçirme ve usulsüzlük suçlamaları bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk suçlamaları yapılan Lasso için mecliste azil soruşturması yürütülebileceğine karar vermiştir. Haziran 2022'de de Lasso'ya yönelik gensoru verilmiş, ancak görevden alınma talebi reddedilmiştir.