Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yaptılar

Kaynak: DHA
Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yaptılar
İstanbul Pendik’te asker eğlencesi yapan bir grup alt geçidi trafiğe kapattı. Bazı araçlar lastik yakarken bazı kişilerin dans ettiği görüldü.

Pendik’te asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatıp dans etti, bir başka asker eğlencesinde ise yolu trafiğe kapatanlar lastik yaktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te 2 farklı noktada asker eğlencesi yapan bir grup, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans etti. Başka bir sokakta asker eğlencesi yapan bir grup ise, yolu trafiğe kapatıp lastik yaktı. Her iki olay da sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.(DHA)

İlgili Haberler
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son Haberler
Trafik kazası sonrası kurşunlar konuştu. 2 yaralı Yerel Haberler
Trafik kazası sonrası kurşunlar konuştu. 2 yaralı
Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı! Arda bu hareket karşısında bakın ne yaptı Spor
Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı! Arda bu hareket karşısında bakın ne yaptı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yaşam
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika.. Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı Gündem
Son dakika.. Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı
Trinidad ve Tobago kıyılarını etkileyen petrol sızıntısıyla mücadele ediyor Dünya
Trinidad ve Tobago kıyılarını etkileyen petrol sızıntısıyla mücadele ediyor
Samsun’da eski tütün depolarında dönüşüm Ekonomi
Samsun’da eski tütün depolarında dönüşüm
Arzu Çezkezoğlu yeniden DİSK Başkanı seçildi Gündem
Arzu Çezkezoğlu yeniden DİSK Başkanı seçildi