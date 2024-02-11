Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yaptılar

Pendik’te asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatıp dans etti, bir başka asker eğlencesinde ise yolu trafiğe kapatanlar lastik yaktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te 2 farklı noktada asker eğlencesi yapan bir grup, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans etti. Başka bir sokakta asker eğlencesi yapan bir grup ise, yolu trafiğe kapatıp lastik yaktı. Her iki olay da sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.(DHA)