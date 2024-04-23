Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Edirne Meriç'te Uzunköprü yolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman Kıranlar (45) isimli vatandaşa, M.E (25) yönetimindeki 22 NK 717 plakalı araç ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan yaya Osman Kıranlar'a olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Osman Kıranlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü M.E ise çıkartıldığı adli makamlarca ifadesi alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.