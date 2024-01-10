Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu
Finike’de yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi’nde bir vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada yanında dört tane koyun bulunan koçun saldırısına uğradı.

Kaçmaya fırsat bulamayan vatandaş, aldığı darbeyle refüje yuvarlandı.

Neye uğradığını anlamayan vatandaş toparlanıp yoluna devam etmek istedi. Ancak bir anda yeniden ortaya çıkan koç adama doğru koşmaya başladı.

Koçu gören adam saldırıdan kurtulmak için yerden aldığı taşları koça atmaya başladı.

Yolun kenarında olayı izleyen vatandaşlar da olay yerinden kaçtı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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