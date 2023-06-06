Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı

İHA’nın haberine göre, kaza akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Binbaşı Bülent Albayrak Bulvarı'nda meydana geldi.

Ahmet G. yönetimindeki 79 AR 938 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif B. isimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elif B., kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin Elif B’.ye çarptıktan sonra kız çocuğunun motosiklete takıldığı ve daha sonra savrularak yere düştüğü görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Elif B.’yi ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.