Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Değirmenyanı mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Yaşar çelik market alışverişini yaptıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek istedi, o sırada Marmaris istikametinden gelen araç yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ile savrulan talihsiz adam başka bir aracın kaputuna çarptıktan sonra yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirledi. Yaşlı adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Değirmenyanı mahallesi sakinleri yetkililerden yola yaya geçidi ve sinyalizasyon yapılmasını istediklerini belirtti.