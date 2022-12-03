3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ordu’da tır yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’da tır yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da  seyir halinde olan tır, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:50
Takip Et

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara tır çarptı:  1 ölü, 1 yaralı

Ordu’da tır yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

Ordu'da tırın çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 54 AG 996 plakalı tır ile yeşil ışık yandığında hareket eden sürücü Tahir D., yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Dursun (52) ile Hatice Dursun’u (57) fark edemeyerek çarptı. Kazada, Cemile Dursun tırın altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, Hatice Dursun ise ağır yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Cemile Dursun’un cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
6
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
7
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Okul önündeki şüpheli valiz paniği
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ablasını sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.