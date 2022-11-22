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  • Trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Ceyhun Fersoy'dan, ölen arkadaşına duygusal veda

Trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Ceyhun Fersoy'dan, ölen arkadaşına duygusal veda

Hastanedeki tedavisi devam eden oyuncu Ceyhun Fersoy, kaybettiği dostu Tolga Güleryüz'e Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:35
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Geçirdikleri trafik kazasında yaralı olarak kurtulan tiyatrocu Ceyhun Fersoy aynı kazada ölen arkadaşı Tolga Güleryüz için veda paylaşımı yaptı

Trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Ceyhun Fersoy'dan, ölen arkadaşına duygusal veda
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Amasya Çorum karayolu üzerinde geçirdikleri feci trafik kazasından yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla, aynı kazada hayatını kaybeden  yakın dostu ve meslektaşı Tolga Güleryüz'e veda etti:

"Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…

'ELİMİ TUT' DEDİN, ANLAMADIM... HİSSETTİN Mİ TOLGA?

Ceyhun Fersoy, bir başka paylaşımında ise "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklımdan geçmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım. Kazadan 10 dakika önce 'bana elini versene' dedin... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga, çok yanıyorum" sözlerine yer verdi.

Tolga Güleryüz kazadan sadece saatler önce ekibiyle kutlama yapmıştı. Güleryüz bugün İzmir’de yapılacak cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

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