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Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı

Yönetmen James Cameron, 2026'da vizyona girmesi planlanan 4. Avatar filminin prodüksiyon sürecinin resmen başladığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 01:39
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Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı

Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
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Yönetmen James Cameron, 2009 yapımı "Avatar"ın devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" vizyona girmeden, 4. film için çalışmalara başladığını duyurdu. Disney'in D23 Expo etkinliğine Yeni Zelanda'dan video bağlantısıyla katılan Cameron, Aralık'ta vizyona girecek "Avatar 2"nin post prodüksiyon sürecinde olduğunu, "Avatar 3"ün çekimlerinin devam ettiğini ve 4. filmin yapımın sürecinin resmen başladığını söyledi.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Cameron, ikinci ve üçüncü filmin çekimlerini büyük oranda bir arada yürüttü. Henüz resmi adı belli olmayan "Avatar 3"ün Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanıyor. "Avatar 4" ise 2026 yılında izleyicilerle buluşacak.

“AVATAR FİLMLERİ HER ŞEYİ TÜKETİYOR”

Cameron, geçtiğimiz aylarda Empire Magazine'e verdiği röportajda, "Avatar filmleri her şeyi tüketiyor. Geliştirmekte olduğu heyecan verici başka şeyler de var. Sanırım zamanla, üçüncü ya da dördüncü filmden sonra, yönetmen koltuğunu güvenebileceğim başka bir yönetmene devretmeyi ve ilgilendiğim diğer şeyleri yapmayı düşüneceğim" demişti.

"Avatar: Suyun Yolu" 16 Aralık'ta sinemalarda olacak. Orijinal film "Avatar" ise yenilenmiş 4K kopyasıyla 23 Eylül'de yeniden vizyona girecek.

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