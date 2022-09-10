AKP’nin seçim stratejisi ifşa oldu. Gönderilen yazı her şeyi ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin eriyen oylarının önüne geçmek için yeni bir seçim planı arayışı içerisine girdiği söyleniyor. Bu doğrultuda AKP Genel Merkezinden teşkilatlara bir mesaj gönderildiği belirtildi.

2023 seçimlerine hazırlanan AKP’de kötü gidişat başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AKP yöneticilerini üzüyor. Oluşan tablo karşısında AKP’nin seçim için izleyeceği yol haritası da netlik kazanıyor. Son seçim anketlerine göre AKP yüzde 30’un altına düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti teşkilatına yeni talimatlar gittiği ortaya koyuldu.

GENÇLERİN ŞİKAYETLERİ NOT ALINACAK

Seçim çalışmalarında nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençler için AKP’nin ayrı bir parantez açtığı ve AKP Genel Merkezi tarafından, il ve ilçe teşkilatlarına gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderildiği söylendi.

Gönderilen talimat doğrultusunda AKP teşkilatı tarafından ayrı ayrı çalışma yürütülecek. 13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlerin eğitim ve çalışma hayatı konusunda beklentileri kayıt altına alınacak

Gençlere eğitim almak istedikleri alanlar, eğitim hayatında yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları sorunlar sorulacak. Sorunlara çözüm önerileri dinlenecek, beklentileri listelenecek. Oluşturulacak olan raporlar ise genel merkeze iletilecek.