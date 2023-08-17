Yosun böyle kilo verdiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

YOSUN BÖYLE KİLO VERDİRİYOR

Yosun uzun süre tok tutma özelliği olduğundan kilo vermede de etkilidir. Düşük kalorisi olan yosun, diyet listelerinde ilk sıralarda yer alır.

YOSUN ÇAYI NASIL YAPILIR VE NEYE İYİ GELİR?

4 gram yosun

Bir adet limon

Bir tatlı kaşığı bal

İki bardak su

Yosunları bir kasede iyice öğütün üzerine rendelediğiniz limonu ve suyu ekleyip ortalama 5 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışımı süzüp balı ekleyip tüketin. Bu karışımım mide ağrılarına sindirim problemlerinden en çok yaşana kabızlığa iyi gelir.

Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.

Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.