Yosun saçlara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Yosun, saçlarla birlikte yıkanırsa kuvvetlendirir.
YOSUN NEDİR?
Nemli ağaç gövdelerinde, kayaların diplerinde, denizlerde asalak olarak yaşayan bir bitki türüdür.
Çiçeksiz bitkilerin; suların yüzünde veya diplerinde bulunan bir şubesidir.
YOSUN ÇAYI NASIL YAPILIR VE NEYE İYİ GELİR?
4 gram yosun
Bir adet limon
Bir tatlı kaşığı bal
İki bardak su
Yosunları bir kasede iyice öğütün üzerine rendelediğiniz limonu ve suyu ekleyip ortalama 5 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışımı süzüp balı ekleyip tüketin. Bu karışımım mide ağrılarına sindirim problemlerinden en çok yaşana kabızlığa iyi gelir.
Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.
Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.