Young Boys Galatasaray mücadelesini kimin kazanacağını açıkladı

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Young Boys Galatasaray mücadelesini kimin kazanacağını açıkladı

Önder Özen Young Boys - Galatasaray eşleşmesinden galip gelecek tarafı açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü saat 22.00’de Rams Park’ta oynanacak.

10 milyonlarca euro değerinde olan gruplara kalma mücadelesi yorumcu Önder Özen’den flaş bir açıklama geldi.

"GALATASARAY KESİN GEÇECEK"

Turu geçen tarafın Galatasaray olacağını söyleyen Önder Özen yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Young Boys'u kesin olarak geçecektir. Hata yapacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi grup aşaması başladığı zaman o periyotta ne kadar az puan kaybederse Galatasaray için o kadar iyi olacak. Geçtiğimiz sezon puan kayıpları o bölümde geldi. Sonrasında büyük bir seri yakaladılar. Lig finalinde de zaten büyük bir birleşme ve kenetlenme görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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