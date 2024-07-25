Youssef En-Nesyri'nin çılgın maliyeti ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Youssef En-Nesyri'nin çılgın maliyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak dikkat çekti.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

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