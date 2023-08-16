YouTube düğmeye bastı. Herkesin tıkladığı bu videolar tarih oldu

Youtube, yaptığı yeni duyuruda platformunda kanser tedavisi ile alakalı yanlış bilgiler içeren videoları kaldıracağını duyurdu.

YouTube düğmeye bastı. Herkesin tıkladığı bu videolar tarih oldu

Google’a ait olan dünyanın en büyük video platformu YouTube, aldığı yeni kararda, kanser tedavisi ile yanlış bilgileri içerdiği tespit edilen videoları kaldıracağını duyurdu.

Shiftdelete.net’ten alınan habere göre, Kanser tedavisi ile ilgili yanlış bilgiler içeren YouTube videoları kaldırılıyor!

YouTube, son yıllarda yalan yanlış içerikler ile uğraşıyor. Geçtiğimiz yıl aldatmaca içerikleri viral hale gelmeden, yani daha da çok yayılmadan önce durdurmak için adımlar atan şirket, şimdi ise yanlış tıbbi bilgiler içeren videolar için harekete geçti.

Geçtiğimiz vakitlerde resmi web sayfasında bir blog gönderisi yayımlayan şirket, zararlı veya yararı olmayan kanser ile ilgili tedavi yöntemlerinin anlatıldığı videoların platformdan tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Bunun akabinde YouTube, insanları gerçek bir tıbbi tedavi almaktan vazgeçirmeye çalışan videoların da silineceğini aktardı. Yani platformda, artık Türkiye’de oldukça yaygın olan “sarımsak, kanseri yok ediyor” gibi yanıltıcı videolar olmayacak.

YouTube, demin sözünü ettiğimiz ilgili videoları bugünden itibaren kaldırmaya başladığını açıkladı. Toplamda ne kadar videonun bundan etkileneceği bilinmiyor fakat dünya genelini kapsadığı için binleri aşacağı aşikar.

Aslına bakacak olursak bu karar, YouTube’un tıp ile ilgili yanlış bilgiler için attığı ilk adım değil. Öyle ki şirket, geçtiğimiz yıllarda dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını için de harekete geçmişti. Bu kapsamda yine pek çok video kaldırılmıştı.

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