YouTube'da yeni dönem. Kullanıcılar çok sevinecek

YouTube’da videolara dublaj ekleme özelliği yapay zeka destekli bir duruma geliyor.

YouTube'da yeni dönem. Kullanıcılar çok sevinecek

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, YouTube’da bir süredir videolara otomatik eklenebilen dublajlar özelliği test ediliyordu. Bu sayede kullanıcılar yabancı dillerde olan videoları anadillerinde izleyebiliyordu.

Türkçe dublajlı olan videolara ek olarak MrBeast'in kanalında pek çok dilde dublaj yer alıyordu. Bu süreci daha iyi bir noktaya çıkartmak için yapay zeka desteği kazandırıldı. Birkaç dilde kullanılabilen özellik ilerleyen dönemde dublaj özelliğinin yerini alabilir.

İçerik üreticilerinin işini kolaylaştırmak adına geliştirilen özellik, dakikalar içinde videodaki konuşmayı önce metin haline getiriyor sonra da hedeflenen dile çeviriyor. Eğer müdahale edilmek istenirse kısa sürede hemen değiştirilebiliyor.

İlerleyen dönemde metinlere hiç gerek kalmayacak ve videolarda yer alan sesler/jestler-mimikler yeterli olacak.

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