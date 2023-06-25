YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor

YouTube, şirket politikalarını değiştirme kararı aldı.

Taklit yapan kanalların engellemesini sağlamaya hazırlanıyor.

Politikaya göre başka bir kanalın genel görünümünü, profil fotoğrafı veya arka planı gibi küçük ayrıntıları kopyalayan bir kanal kapatılabilir.

YouTube, hayran hesabı olduğunu iddia eden, ancak başka birinin kanalı gibi görünüp içeriğini yeniden yükleyen hiçbir kanala izin vermeyecek.

TWİTCH VİDEOLARI ALIP KOYANLARA KÖTÜ HABER

Ayrıca Twitch platformu üzerinden yayıncıların yayın kesitlerini YouTube'da paylaşanların bu politikaya takılacağı ve hesapları silineceği ifade edildi.

YouTube, içerik politikalarındaki güncellemeyi 21 Ağustos 2023'te yapacağını duyurdu.