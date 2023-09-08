Youtube'a efsane özellik geliyor. Artık uygulamadan çıkamayacaksınız

Google'ın, YouTube platformunu daha da eğlenceli ve interaktif hale getirmek için üzerinde çalıştığı oyun oynama özelliği, resmi olarak açıklandı.

YouTube üzerinden oyun oynamayı mümkün kılacak bu özelliğin şu an test aşamasında olduğu bildirildi.

Özellik açıklanırken ilk yapılan açıklamalarda kullanıcıların herhangi bir oyunu indirme veya yükleme zorunluluğu olmadan oyun oynanabileceği aktarılmıştı. Bu da oyun içeriklerine erişimi daha hızlı ve sorunsuz hale getireceği için çok sevindirici bir haber olmuştu.

Yapılan testlerin sınırlı sayıda kullanıcı ile sınırlı olmasına rağmen, YouTube'un bu özelliği kademeli olarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planladığı tahmin ediliyor. Bu, YouTube'un oyun dünyasına daha fazla entegre olma ve oyuncular için bir oyun merkezi haline gelme hedefini yansıtıyor.