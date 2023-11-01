YouTube'da reklam engelleme yasağı resmen getirildi

YouTube tarafından yapılan resmi açıklamada reklam engelleyici kısıtlama politikasını tüm dünyada resmen uygulamaya koyuldu.

YouTube'da reklam engelleme yasağı resmen getirildi

YouTube bir süredir reklam engelleme konusunda kullanıcılarına uyarılarını sunuyordu.

YouTube, reklam engelleyici kısıtlama politikasını tüm dünyada resmen uygulamaya koydu.

YouTube, reklam engelleyicilerin platformun Hizmet Şartlarını ihlal ettiğini ileri sürerek, küresel çapta içerik oluşturucular için çeşitli bir ekosistem yaratma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Artık video oynatıcıda reklam engelleyicilerin platformun Hizmet Koşullarını ihlal ettiğini belirten bir mesajla karşılaşacak.

YouTube'un bu politikayı uygulamasındaki amacı, reklamların içerik oluşturucuları desteklemedeki ve milyarlarca kullanıcı için çeşitli içeriklerin erişilebilirliğini sürdürmedeki önemi olarak tanımlandı.

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