Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldürmüştü. İstenen ceza belli oldu

Savcı makamı, Torun'un 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz yıl 22 Nisan'da, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde'deki bir apartmanda gerçekleşmişti. Emre Torun, aktarılanlara göre ağabeyi Murat Can Torun'la arasında geçmişte yaşanan bir cinsel tacizi babasına anlattı. Babası ise 2 kardeşi yüzleştirmek istedi. .Emre Torun, o gün eve gelmedi ancak bir gün sonra sabah erken saatlerinde eve gelerek ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken bıçakladı.

Olayın ardından elindeki bıçakla yürüyen Emre Torun, polis tarafından durduruldu. Emre Torun polislere ağabeyini öldürdüğünü söyleyince eve sağlık ekipleri ve polis ekipleri gönderildi.

Kapıyı açan polisler Murat Can Torun'un öldüğünü belirledi. Otopside ise Murat Can Torun'un boğazının ve cinsel organının kesildiği tespit edildi.

CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Emre Torun çıkarıldığı mahkemede kimsenin nedensiz yere ağabeyini öldürmeyeceğini söyleyerek cinsel tacize uğradığını ve ağabeyi tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Olay günü eve gittiği zaman ağabeyinin olayı babasına anlatması üzerine kendisine saldırdığını söyleyen Emre Torun olayın sonrasını hatırlamadığını belirtti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Torun'un, 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçu işlediği gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Dava sanık tarafının süre istemese nedeni ile ertelendi