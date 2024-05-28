Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldürmüştü. İstenen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldürmüştü. İstenen ceza belli oldu

Kocaeli'de 32 yaşındaki ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldüren 32 yaşındaki öldüren Emre Torun'un Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı makamı, Torun'un 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz yıl 22 Nisan'da, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü Cadde'deki bir apartmanda gerçekleşmişti. Emre Torun, aktarılanlara göre ağabeyi Murat Can Torun'la arasında geçmişte yaşanan bir cinsel tacizi babasına anlattı. Babası ise 2 kardeşi yüzleştirmek istedi. .Emre Torun, o gün eve gelmedi ancak bir gün sonra sabah erken saatlerinde eve gelerek ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken bıçakladı.

Olayın ardından elindeki bıçakla yürüyen Emre Torun, polis tarafından durduruldu. Emre Torun polislere ağabeyini öldürdüğünü söyleyince eve sağlık ekipleri ve polis ekipleri gönderildi.

Kapıyı açan polisler Murat Can Torun'un öldüğünü belirledi. Otopside ise Murat Can Torun'un boğazının ve cinsel organının kesildiği tespit edildi.

CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Emre Torun çıkarıldığı mahkemede kimsenin nedensiz yere ağabeyini öldürmeyeceğini söyleyerek cinsel tacize uğradığını ve ağabeyi tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Olay günü eve gittiği zaman ağabeyinin olayı babasına anlatması üzerine kendisine saldırdığını söyleyen Emre Torun olayın sonrasını hatırlamadığını belirtti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Torun'un, 'Canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme' suçu işlediği gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Dava sanık tarafının süre istemese nedeni ile ertelendi

İlgili Haberler
Tuğba Ekinci "aldatmak erkeğin elinin kiridir" dedi
Husumetlilerin barışma buluşmasında kan aktı
YouTube'dan acımasız karar. Ya para verin ya da...
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi
Mika Raun gelinlikle poz verdi
Son Haberler
Açım deyip sokakta kendini kesen adamın mal varlığı dudak uçuklattı Gündem
Açım deyip sokakta kendini kesen adamın mal varlığı dudak uçuklattı
Adana'da Seyhan Nehri üzerinde renkli kostüm partisi Video
Adana'da Seyhan Nehri üzerinde renkli kostüm partisi
Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu Yerel Haberler
Erzurum'da büro yangını paniğe neden oldu
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı Yerel Haberler
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı
Şişli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı Yerel Haberler
Şişli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Bütün İstanbullulara bedava oldu: Sınırlama kaldırıldı Ekonomi
Bütün İstanbullulara bedava oldu: Sınırlama kaldırıldı
Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu serbest kaldı Spor
Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu serbest kaldı