YouTube'dan arka arkaya video izleyenlere özel yenilik geliyor. Artık kulaklarınız patlamayacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Videolu içeriklerin yer aldığı sosyal medya platformlarından olan YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni çalışmalar yapıyor.

Şirket arka arkaya izlenen videolar için herkesin işini kolaylaştıracak bir güncelleme yaptı ve kulakları acıtan ses patlamasının önüne geçti.

"Ses sabitleme" özelliği ile artık iki video arasındaki ses farkı çok belirgin olmayacak.

Kullanıcılar video izlerken normal ses seviyesindeymiş gibi hissederken araya müziğin girmesiyle bu ses seviyesi yükselebiliyor. YouTube’da bu farklılığı normal hale getirmeye çalışıyor.

Videoların sesleri daha iyi hale gelecek ve videolardaki ses farklılığı ortadan kalkacak. Söz konusu özellik daha öncesinde Spotify ve Apple gibi platformlarda yer alıyordu. Ancak YouTube’da henüz yoktu.