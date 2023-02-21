Yozgat Çekerek’de icradan satılık iki katlı kerpiç ev

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Sarıköy Köyü, Köyiçi Mevkii 171 Ada 6 Parsel Sayılı, 65,54 m2 Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Kerpiç İki Katlı Ev olan borçlu adına TAM Hisse ile kayıtlı taşınmaz,

Müdürlüğümüz dosyası içerisinde bulunan 28/02/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; Dava konusu taşınmaz mal Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Sarıköy Köyü, Köyiçi Mevki 171 ada 6 nolu parselde kayıtlı 65,54 m² yüz ölçüme sahip, tapu kaydında ana taşınmaz vasfı Kerpiç İki Katlı Ev olarak kayıtlı olan taşınmazdır. Parsel üzerinde 2 katlı 65,54 m2 alanlı kerpiç ev bulunmaktadır. Evin dış cephesi sıva, pencereler pvc olup genel itibariyle bakımsızdır.

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