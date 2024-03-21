Yozgat İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
YOZGAT İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKDAĞMADENİ
ÇAYIRALAN
SARIKAYA
YERKÖY
AYDINCIK
ÇEKEREK
SORGUN
BOĞAZLIYAN
KADIŞEHRİ
ŞEFAATLİ
ÇANDIR
SARAYKENT
YENİFAKILI
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.