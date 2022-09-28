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Yozgat Sarıkaya’da icradan satılık daire

T.C. Sarıkaya İcra Dairesi tarafından Yozgat Sarıkaya'da 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:13
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Yozgat Sarıkaya’da icradan satılık daire

Yozgat Sarıkaya’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karşıyaka mah. 647 ada, 1 parselde kayıtlı, 7. Blok. 1. kat 5 nolu bağımsız bölümde bulunan mesken niteliğindeki taşınmaz. Toki konutlarında bulunmakta olup, çevresinde toki konutları haricinde yeni konut inşaatları yapılmaktadır. Konum olarak ilçenin yerleşiminin seyrek olduğu kenar kısımdadır. Kaymakamlık binasına ve Sarıkaya Belediye binasına uydu ölçüsüne göre yaklaşık 1400 m mesafededir. İlçenin en işlek caddelerine 1400 m, devlet hastanesine 1900 m uzaklıktadır. 3 oda, 1 salon, 1 banyo, 1 tuvaleti bulunmaktadır. Binanın asansörü yoktur. İç kapılar ahşap, pencereler pvc doğramadır. Giriş kapısı çelik, tavan köşeler stropiyerdir. Isınma doğalgazla sağlanmaktadır. Islak zeminler fayans, duvarlar alçı sıvadır. Taşınmaz ara kat olup, bakısı Güneybatıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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