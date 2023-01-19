Yozgat'ta 7 IŞİD’li tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak'taki silahlı eylemlerine karıştığı ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(Kaynak: DHA)