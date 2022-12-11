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Yozgat’ta iş makinesi boru hattına zarar verdi, kentin gazı kesildi

Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz hattına zarar vermesi sonucu, kente gaz akışı durduruldu. Gazı kesilen vatandaşlar ise tüpçülere akın etti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 01:26
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Yozgat’ta iş makinesi boru hattına zarar verdi, kentin gazı kesildi

Yozgat’ta iş makinesi boru hattına zarar verdi, kentin gazı kesildi
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Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesi doğalgaz ana hattına zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

KENT MERKEZİNE DOĞALGAZ AKIŞI KESİLDİ

Arızanın olduğu alanda incelemede bulunan Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, "Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR TÜPÇÜLERE AKIN ETTİ

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek" diye konuştu.

Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti. (AA)

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