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Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, park halindeki 11 araç hasar gördü

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 11 araçta büyük hasar oluştu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:21
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Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, park halindeki 11 araç hasar gördü

Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, park halindeki 11 araç hasar gördü
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Çapanoğlu Mahallesi, Aynalı Körük Sokakta Ravza Apartmanının istinat duvarı, iftar vakti park halindeki 11 aracın üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Apartman sakinlerinden iftar saatinden Hüseyin Yılmaz, "İftar saatinden 10 dakika eve geldim aracımı park ettim. Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü koptu. Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun bir alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm." dedi.

Yılmaz, "İstinat duvarının yapımına kimin izin verdiğini kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum. Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna nasıl izin verildi. Allah'tan can kaybı yok olan malımıza oldu" şeklinde konuştu.

Apartman sakini Güngör Yılmaz ise 11 aracın çöken duvarın altında kaldığını söyledi.

 

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